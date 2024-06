MG: peão desmaia após ser arremessado e pisoteado por touro; assista

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/06/2024 - 11:49 Para compartilhar:

O peão Natan Rodrigues Eduardo, que participava do rodeio da Fenamilho 2024, realizado em Patos de Minas (MG) – cidade que fica a cerca de 395 quilômetros de Belo Horizonte – durante o domingo, 2, desmaiou após ser arremessado e pisoteado por um touro. As imagens da cena foram transmitidas ao vivo. Apesar do susto, o homem não sofreu complicações e está bem.

+ Vídeo: touro ataca turistas e cachorros em praia no México

+ Vídeo: touro ataca mulher desatenta em celular na Espanha

Confira o vídeo:

Apesar do susto, o peão não sofreu complicações (Crédito: Reprodução/YouTube/Portal Patos Hoje)

Na gravação, é possível ver o momento em que Natan é arremessado pelo animal e desmaia logo em seguida. Membros da organização afugentaram o touro e atenderam o peão posteriormente. O evento prosseguiu sem interrupções.

Em contato com a IstoÉ, o SPRPM (Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas) informou que o peão está bem e já retornou para Birigui (SP), sua cidade natal. Ainda, a organização declarou que o homem foi avaliado no evento e liberado, sem sofrer qualquer tipo de complicação.