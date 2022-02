MG: Patrão mata funcionário a tiros por furto de gasolina

Nesta quinta-feira (3), um homem, de 40 anos, matou com seis tiros um funcionário, de 27, por ele ter furtado gasolina em duas ocasiões. O caso ocorreu em São João Evangelista, no interior de Minas Gerais. As informações são do O Tempo.

O irmão do rapaz, de 19 anos, que também trabalhava para o autor do crime, afirmou que ele atuava como agricultor havia sete meses e recebia R$ 60 por dia.

Ainda de acordo com o seu relato, o irmão e o patrão se desentenderam e, por isso, o rapaz furtou gasolina em duas ocasiões.

O patrão descobriu e o chamou para ir junto para questionar o seu irmão. Ambos subiram em uma moto e foram atrás da vítima.

Quando o localizaram, o patrão desceu da motocicleta, efetuou seis disparos e fugiu na sequência.

O irmão da vítima também deixou o local do crime sem prestar socorro e, por causa disso, foi preso como co-autor.

O patrão segue foragido. O caso é investigado pela Delegacia de São João Batista.

Saiba mais