MG: Pai joga filha de 6 anos em rio após fim de relação com mãe da criança

O Corpo de Bombeiros faz buscas para encontrar o corpo de uma menina,de 6 anos, e do pai dela, de 27 anos, que se afogaram no Rio Piranga, em Ponte Nova (MG), no sábado (5). De acordo com testemunhas, o homem teria agredido a filha com socos na cabeça, jogou a menina no rio e, em seguida, pulou na água. As informações são do G1.

Conforme a Polícia Militar, a mãe da criança contou que o ex-companheiro avisou que jogaria a filha no rio, mas, como ela estava no trabalho, não viu as mensagens. Ela e o homem se separaram recentemente e a garota estava aos cuidados do pai.

Segundo os bombeiros, as buscas estão concentradas em toda a extensão do rio, com o uso de barcos em pontos profundos e áreas de remanso. Equipes também procuram pelas vítimas por terra, às margens do leito do rio.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso. “A investigação segue com análise de imagens e oitiva de testemunhas, neste momento”, informou a corporação em nota ao G1.

Saiba mais