MG: Pai infarta e morre ao saber que filho foi baleado durante briga

Um homem, de 78 anos, morreu após ser informado de que o filho, de 26 anos, havia levado um tiro na boca, após uma briga com o namorado da sobrinha dele, de 26 anos, em Barão de Cocais (MG), na terça-feira (12). As informações são do jornal O Tempo.

De acordo com a Polícia Militar, durante a briga familiar, o homem de 38 anos agrediu a sobrinha. Na sequência, o namorado dela, de 26 anos, pegou uma arma de fogo e atirou contra a vítima na boca. O motivo do início da confusão não foi informado.

Após o disparo, o Grupo de Resgate Voluntário de Emergência (GRVE) de Barão de Cocais foi chamado para o local para socorrer o homem ferido, que foi encaminhado para um hospital.

Conforme Uelliton Rodrigues, diretor do GRVE, o homem baleado precisou ser intubado. O pai dele, Francisco de Oliveira Couto, foi informado da situação, sofreu um infarto e morreu. O jovem de 26 anos fugiu com a arma de fogo e está sendo procurado.

