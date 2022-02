MG: Padrasto é preso por agredir enteado de 3 anos ao se irritar com choro

A Polícia Militar prendeu um homem, de 44 anos, acusado de agredir o enteado de 3 anos enquanto eles estavam sozinhos em casa na segunda-feira (7), em Araxá (MG). De acordo com a PM, a prima da criança foi até a residência para buscar o menino e o encontrou muito assustado e com várias lesões no rosto e pescoço. As informações são do jornal O Tempo.

O padrasto foi questionado sobre o que havia acontecido e alegou que a criança tinha caído no chão e machucado. No entanto, a criança acabou contando para a prima que o homem tinha ficado bravo e batido nela.

Assim que soube do ocorrido, a mãe da criança acionou a PM. Aos agentes, ela explicou que saiu para trabalhar e deixou o filho com o companheiro, com quem mantém união estável.

O homem foi localizado e preso em seguida. Segundo a PM, ele contou que a criança “começou a chorar muito e sem parar, o que lhe irritou, tendo então desferido um tapa no rosto da criança que veio a cair sobre uma escada”.

Conforme a corporação, o suspeito está em regime semiaberto e possui várias passagens pelo sistema penitenciário.

Ainda segundo o jornal O Tempo, o menino foi encaminhado pela mãe para o hospital, onde foram constatadas lesões no rosto causadas por agressão física. A criança ainda ficou em observação para realização de exames mais complexos na região da cabeça.

Saiba mais