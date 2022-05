MG: Neto mata avó depois de ser repreendido por chutar bola na janela

Um jovem, de 23 anos, foi preso nesta quinta-feira (26) suspeito de matar a avó, 70, com 30 golpes de faca. Isso teria acontecido depois que a idosa repreendeu o rapaz por ele ter chutado uma bola que o vidro de uma janela da sua residência. O caso ocorreu em Formiga (MG). As informações são do O Tempo.

A Polícia Militar informou que o jovem ficou irritado e atacou a avó. O marido da idosa tentou salvá-la, mas não conseguiu.





Depois, testemunhas acionaram a polícia. O rapaz tentou fugir para um matagal quando avistou os militares, mas foi capturado. Segundo o boletim de ocorrência, ele teve de ser contido, pois resistiu à prisão.

O avô relatou aos policiais que o jovem tem problemas mentais.

Mesmo assim, ele foi levado para uma delegacia de Polícia Civil. O caso continua sendo investigado.