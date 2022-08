MG: Mulher tem pedaço do nariz arrancado durante briga

Da Redação 08/08/2022 - 19:12 Compartilhe

Uma mulher, de 47 anos, teve um pedaço do seu nariz arrancado com uma mordida no momento em que tentava separar uma briga entre a sua filha, 22, e uma mulher em um bar. O caso ocorreu na noite de domingo (7), na avenida Magalhães Pinto, no bairro Melo Viana, em Coronel Fabriciano (MG). As informações são do Diário do Aço.

A mulher e a filha, que apresentava escoriações pelo corpo, foram socorridas e levadas para o Hospital Dr. José Maria Morais. Na sequência, a Polícia Militar foi acionada.

A jovem relatou aos agentes que tinha desavenças antigas com a mulher que encontrou no bar. Nesse momento, teve início uma discussão. Depois, as duas começaram a se agredir.

Então a mãe da jovem tentou separá-las. Nesse instante, a outra mulher mordeu o seu nariz e arrancou um pedaço. Após cometer a agressão, a mulher fugiu do estabelecimento.

Mãe e filha foram medicadas no Hospital Dr. José Maria Morais. O médico plantonista informou à Polícia Militar que a mulher deve passar por uma cirurgia plástica para reconstituir a parte do nariz lesionada.

Nesta segunda-feira (8), a suspeita de ter cometido as agressões se apresentou na sede do 58° Batalhão da Polícia Militar. Em depoimento, ela afirmou que não tinha nenhum desentendimento com a jovem.

A mulher relatou que teria sido xingada pela mãe da jovem quando retornava do banheiro. Segundo ela, as duas começaram a confusão e inclusive levou uma garrafada na cabeça.

Por conta disso, as duas jovens foram encaminhadas para uma delegacia da Polícia Civil.