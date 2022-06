MG: Mulher registra notícia-crime de perseguição contra ex-namorado

Uma mulher, de 30 anos, registrou uma notícia-crime depois de receber ameaças do ex-namorado, 62. Ela relatou que ele não aceitava o fim do relacionamento e passou a persegui-la. O caso ocorreu em João Pinheiro, Minas Gerais. As informações são do portal JP Agora.







A mulher disse que o relacionamento durou três meses. Depois do rompimento, o homem passou a persegui-la e a ameaçá-la de morte.

Um boletim de ocorrência foi registrado. A polícia não localizou o homem até o momento.