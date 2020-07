MG: mulher que denunciou ex-companheiro é encontrada morta em geladeira

Uma mulher foi encontrada morta na geladeira de casa na última quarta-feira (15) em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Elisângela Vespermann, de 30 anos, estava no apartamento onde residia, conforme apuração do G1.

Segundo investigações da polícia, a vítima era casada no papel, mas não morava com o ex-marido nem mantinha relacionamento com o homem. Ao estranhar a falta de contato da mulher, o ex-marido foi até o imóvel para procurar Elisângela.

Quando conseguiu entrar no apartamento, o homem viu que a geladeira estava com a parte da frente virada para parede e fechada com fita adesiva transparente. No momento em que ele conseguiu desvirar o eletrodoméstico, encontrou o corpo da mulher e acionou a polícia.

A perícia constatou que o corpo da vítima tinha sinais de violência no tórax, no braços e enforcamento. Como o homem contou com a ajuda do irmão e da cunhada para entrar no apartamento, ambos foram à delegacia para prestar depoimento.

Registro de ocorrência contra namorado

No último mês, Elisângela denunciou o namorado, de 26 anos, com quem tinha um relacionamento. No registro, a mulher relatou que o homem não estava aceitando o fim da relação e tinha ameaçado cometer suicídio, além de ameaçar familiares dela.

