MG: Mulher leva 31 facadas enquanto dormia ao lado do filho de 1 ano

A Polícia Militar prendeu na quarta-feira (30), um jovem, de 19 anos, acusado de esfaquear a vizinha, de 23 anos, em São João do Manteninha (MG). De acordo com a Polícia Militar, a vítima dormia ao lado do filho de um ano quando foi atacada pelo homem, que a golpeou 31 vezes. As informações são do jornal O Tempo.

Ainda segundo a PM, o suspeito cometeu o crime porque a mulher não queria ter um relacionamento amoroso com ele. A vítima conseguiu escapar do agressor e pedir ajuda. Ela foi socorrida por um vizinho e levada a um hospital sem risco de morte. A criança não ficou ferida.

Conforme a PM, o suspeito foi encontrado e preso. A faca do crime foi apreendida. A Polícia Civil vai investigar o caso.

