MG: Mulher é presa por inventar importunação sexual para encobrir traição

Uma mulher, de 33 anos, traiu o marido e, na tentativa de encobrir a infidelidade, inventou que foi vítima de importunação sexual. Por causa disso, ela foi presa na quarta-feira (1°). O caso ocorreu em Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba (MG). As informações são do O Tempo.

A Polícia Militar informou que a mulher saiu de casa na parte da manhã e retornou à noite. Ela estava embriagada e relatou ao marido que havia sido vítima de importunação sexual em um bar.





Segundo ela, depois disso, o suposto homem a levou à força para um dormitório. A mulher disse que começou a gritar e conseguiu escapar.

Os policiais desconfiaram do relato da mulher e foram ao bar e ao dormitório. Nesse momento, um funcionário contou uma outra história.

Depois, os militares foram a um posto de combustível e um vigia informou que a mulher chegou acompanhada no bar. Ela deixou a sua moto estacionada no posto e foi para o dormitório com um homem.

Ainda segundo o vigia, ela beijou o homem antes de ir embora.

Diante desse relato, a mulher se descontrolou e precisou ser algemada. Na sequência, ela foi detida pelo crime de falsa comunicação e levada para a Delegacia de Plantão.