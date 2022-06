MG: Mulher é perseguida e atropelada pelo ex-companheiro

Uma mulher, de 29 anos, foi perseguida e atropelada pelo ex-companheiro, 35, nesta segunda-feira (13), em Contagem, Belo Horizonte (MG). Segundo a Polícia Militar, o homem não aceitou o fim do relacionamento e passou a ameaçar a vítima. As informações são do O Tempo.

Ainda segundo a PM, o homem descobriu que a ex-companheira estava em um bar e foi ao local com o carro do chefe dele e os dois filhos do casal, de 4 e 7 anos.





Quando ele chegou ao estabelecimento, teve início uma discussão. Nesse momento, o homem disse que iria desaparecer com os filhos. A mulher, preocupada, tentou impedir a fuga do ex-companheiro e foi atropelada.

Depois do atropelamento, o homem fugiu do local.

A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Municipal de Contagem. Ela teve apenas um corte em uma das pernas.

Depois, ela registrou um boletim de ocorrência contra o ex-companheiro. Então, foi constatado que a mulher já havia relatado à polícia outras agressões, mas não tinha medida protetiva.

A polícia conseguiu ter acesso às câmeras de segurança do local onde ocorreu o atropelamento. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.