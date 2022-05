MG: Mulher é demitida por publicar fotos em eventos durante período de licença médica

Quebrar a confiança do empregador é uma situação delicada e pode causar muitos problemas. Uma ex-funcionária de uma empresa de telemarketing em Belo Horizonte (MG) foi demitida por justa causa após apresentar um atestado médico para se afastar por depressão, mas aparecer em um evento público no mesmo período. As informações são do G1.





De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG), nesta terça-feira (10), a mulher, que não teve a identidade revelada, recebeu o comunicado de dispensa sem as informações da empresa sobre os motivos que levaram à decisão.

A empresa, segundo a publicação, demitiu a funcionária por “incontinência de conduta” e “mau procedimento”. A mulher publicou fotos dela em eventos no estado de São Paulo, mesmo quando deveria estar de licença médica.

A decisão afirma que houve quebra de confiança de ambas as partes, mas a Justiça declarou que o fato foi “suficientemente grave” e que, por isso, houve o encerramento do contrato de trabalho.

A ex-funcionária acionou o TRT-MG para que fosse reintegrada e indenizada pela empresa, mas a Justiça não aceitou o pedido.