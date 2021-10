MG: Mulher é agredida, tem os cabelos raspados e não se lembra do autor do crime

Uma mulher, de 30 anos, foi agredida e teve os seus cabelos raspados na terça-feira (26), em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O caso ocorreu em um posto de combustível, por ter ingerido bebidas alcoólicas a vítima não se lembra do seu agressor. As informações são do O Tempo.

A vítima foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São Benedito, com hematomas no rosto, parte de seu cabelo raspado, e lesões em partes do corpo.

A Polícia Militar foi acionada, a mulher contou que estava no posto de combustível ingerindo bebida alcoólica quando teve uma discussão com o seu agressor. Eles estavam bebendo juntos, mas ela não o conhece.

Uma ocorrência foi feita na Polícia Civil que iniciou as investigações.

Saiba mais