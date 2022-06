MG: Mulher é agredida pelo próprio irmão durante discussão sobre partilha de bens

Uma mulher, de 30 anos, foi agredida com socos e chutes no rosto pelo próprio irmão, 35, durante uma discussão sobre uma possível partilha de bens. O padrasto deles, 76, tentou intervir e também foi agredido. O caso ocorreu no domingo (19) na rua Miguel Lopes Furtado, no bairro Jardim Nova Frutal, em Frutal, no interior de Minas Gerais. As informações são do O Tempo.

Após a agressão, a Polícia Militar foi acionada. Quando os agentes chegaram ao endereço da residência, encontraram a mulher chorando na calçada com vários ferimentos no rosto.





Ela relatou aos agentes que foi visitar a mãe e encontrou com o irmão na casa. Depois de um período, teve início uma discussão. Então o homem começou a agredi-la. O padrasto deles tentou ajudá-la e foi empurrado.

O idoso foi socorrido por outras pessoas. Já o irmão da mulher conseguiu fugir da residência e continua sendo procurado pela polícia.

O caso é investigado pela Polícia Civil.