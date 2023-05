MG: Mulher cai em golpe do ‘bilhete premiado’ e perde R$ 300 mil em joias

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/05/2023 - 15:47 Compartilhe

Uma dentista, de 79 anos, foi vítima do golpe conhecido como “bilhete premiado” e perdeu entre R$ 200 mil e R$ 300 mil em joias. O caso ocorreu na quarta-feira (3), na Avenida Bernardo Monteiro, no bairro Funcionários, em Belo Horizonte (MG).

Resumo:

Uma dentista foi abordada por um homem na rua, que a convenceram a entrar em um carro;

Ele simulou uma ligação para a Caixa Econômica Federal para verificar a informação e, depois, convenceram a dentista a mostrar suas joias. Quando ela saiu da lanchonete com um dos golpistas, o veículo já havia desaparecido com as joias;

A polícia investiga o caso.

A dentista foi abordada por um homem quando saía de uma consulta na Região Hospitalar. O senhor disse para ela que havia ganhado R$ 4 milhões na loteria, mas não tinha condições de receber o prêmio pois era analfabeto.

Ao tentar ajudá-lo, a mulher abordou um outro homem que passava pela rua. Porém ela não sabia que ele também fazia parte do golpe.

Depois, a dentista foi convencida a entrar em um carro com esses dois homens. O senhor simulou uma ligação para a Caixa Econômica Federal para verificar as informações sobre o suposto bilhete premiado.

Na sequência, ele pediu para que a dentista e o outro homem provassem que não estariam interessados no prêmio. O rapaz afirmou que era empresário e tinha dólares e euros em espécie. Já a dentista disse que eles poderiam passar no apartamento dela para ela mostrar algumas joias que tinha.

O senhor afirmou que acreditava nos dois e ressaltou que daria R$ 250 mil para cada um, como forma de agradecimento. Durante o trajeto para a Caixa Econômica, ele disse que estava com medo de passar mal e, por isso, queria comprar uma água.

Então todos eles pararam em uma lanchonete e a dentista foi com o senhor para comprar a água. Nesse momento, ele disse que iria até o carro pegar algo e retornava.

Quando a dentista saiu da lanchonete, viu que o veículo não estava mais lá e acionou a polícia. Aos agentes, ela relatou que os homens fugiram com as joais que havia ganhado do falecido marido.

À IstoÉ, a Polícia Civil informou que apura os fatos e nenhum suspeito foi localizado até o momento.

