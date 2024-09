MG: motoristas suspeitos de fazer ‘racha’ causam acidente com ao menos sete feridos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/09/2024 - 12:00 Para compartilhar:

Um acidente envolvendo três carros na Avenida Pedro II, no bairro Carlos Prates, em Belo Horizonte (MG), deixou pelo menos sete pessoas feridas na manhã deste domingo, 22. Os motoristas são suspeitos de estarem fazendo “racha”.

Segundo a “GloboNews”, um dos motoristas envolvidos no acidente teria relatado ao Corpo de Bombeiros que os outros dois condutores estariam disputando “racha”. Os três veículos, um i30, um Argo e um Fiesta, colidiram no sentido bairro.

Um dos veículos bateu no Fiesta, que foi arremessado para o outro lado da pista. O i30 e o Argo colidiram entre si, e o Argo ainda atingiu uma árvore.

No Argo havia quatro pessoas, sendo dois homens e duas mulheres, que ficaram feridos e tiveram de ser levados ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. Já o Fiesta, que era um carro de aplicativo, um passageiro teve um corte no pé, o motorista não se feriu.

Testemunhas relataram que no i30 havia um homem e uma mulher, que fugiram do local feridos e com sinais de embriaguez, pois se livraram de garrafas de bebidas alcoólicas assim que desceram do veículo.