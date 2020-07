MG: Motoristas de ônibus que cobram uso de máscaras são agredidos

Motoristas de ônibus na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, têm relatado ameaças e agressões de passageiros que se recusam a usar máscara dentro dos coletivos. Ao menos dois casos de agressões físicas já foram registrados. Em um deles, o condutor levou soco de um passageiro que se negou a usar a proteção. As informações são do G1.

O uso de máscara é obrigatório na capital mineira desde 22 de abril e passou a valer multa em caso de descumprimento desde esta terça-feira (14). Em entrevista ao G1, Paulo César da Silva, presidente do STTR-BH, contou que as ameaças têm ocorrido com frequência.

“Ameaça do tipo: ‘Chegando lá no final você vai ver’, ‘Amanhã você tá aqui de novo’, ‘Olha, olha, motorista, sabe com quem você tá mexendo?’ Sem contar alguns palavrões também que são proferidos por quem não quer usar o equipamento”, disse o presidente do sindicato ao G1.

De acordo com Paulo César, a população pode ajudar os motorista denunciando os casos de agressão ou de descumprimento das regras sanitárias à Guarda Municipal ou à Polícia Militar.

Veja também