MG: Motorista embriagado “entala” Ferrari em entrada de favela

Uma Ferrari 612 Scaglietti ficou “entalada” na entrada do Morro das Pedras, em Belo Horizonte, Minas Gerais, na madrugada desta quarta-feira (29). De acordo com o motorista, de 56 anos, ele voltava para a casa quando se viu na entrada da favela. Ele tentou manobrar, mas acabou batendo o carro contra um poste. As informações são do jornal Estado de Minas.

A Polícia Militar foi acionada pelo próprio motorista que acabou sendo detido por, segundo a PM, apresentar forte sinais de embriaguez. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas foi encaminhado para a delegacia e teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apreendida.

Conforme moradores do local, o motorista também atingiu uma moto que estava no beco. Curiosos foram à rua para ver de perto o carro de luxo e gravaram vídeos. À polícia, o homem também disse que teve dois celulares furtados. Um guincho foi acionado e conseguiu remover a Ferrari do local.

