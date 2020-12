MG: Motorista de acidente com 19 mortes se apresenta à polícia civil

Desaparecido desde o acidente da última sexta-feira (4), o motorista do ônibus, Luiz Viana de Lima, se apresentou à polícia civil para prestar depoimento sobre a queda do veiculo de um viaduto que deixou 19 mortos.

Vale lembrar que Luiz pulou do ônibus antes que ele caísse do viaduto na BR-384 em João Monlevade, em Minas Gerais. Após o acidente, o motorista fugiu e não tinha sido localizado desde então. Apesar do sumiço, nenhum mandado de prisão foi decretado pela corporação.

Além de Luiz, um representante da empresa Localima, dona do ônibus do acidente, também se apresentou na delegacia para prestar depoimento à polícia.

Das 19 vítimas do acidente, 14 já foram levadas para a região Nordeste do País nesta segunda-feira. A Força Aérea Brasileira (FAB) realizou o traslado dos corpos de das famílias dos mortos também. Outros cinco corpos foram levados para São Paulo, sendo um deles com o transporte realizado pela própria família.

Relembre o caso

O ônibus da empresa Localima que saiu de Mata Grande, em Alagoas, com destino a São Paulo caiu do viaduto conhecido como “Ponte Torta”, no km 350 da BR-381, em João Monlevade, na Região Central de Minas Gerais.

Um das possíveis causas do acidente é uma suspeita de falha no freio do ônibus. A queda do veículo aconteceu no começo da tarde da última sexta-feira.

