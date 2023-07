+ MG: Morte de casal em pousada ocorreu por intoxicação de monóxido de carbono, conclui polícia

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/07/2023 - 14:38 Compartilhe

A PCMG (Polícia Civil de Minas Gerais) concluiu nesta sexta-feira, 7, que a morte do casal hospedado em uma pousada no distrito de Monte Verde, município de Camanducaia (MG), ocorreu por intoxicação de monóxido de carbono devido ao uso inadequado da lareira em ambiente fechado.

O fato ocorreu no dia 24 de junho com Walter Reis Cleto Júnior, de 51 anos, e Alessandra Aparecida Campos Reis Cleto, 49, encontrados mortos. Os dois chegaram ao chalé Aroma de Jasmim para passar o fim de semana.

No sábado de manhã, o proprietário da pousada percebeu que a bomba de água do banheiro permanecia ligada e entrou em contato com o casal, mas não obteve sucesso. Na sequência, o proprietário usou uma chave reserva para abrir o imóvel e encontrou Walter e Alessandra caídos.

A Polícia Civil de Minas Gerais iniciou uma investigação para descobrir a causa das mortes.

Como não havia sinais de arrombamento e violência nos corpos, surgiu a hipótese de intoxicação por monóxido de carbono pela fumaça de uma lareira. O gás pode ser nocivo quando inalado por muito tempo.

Vale destacar que o estabelecimento não tinha alvará de funcionamento e não estava cadastrado como meio de hospedagem no Ministério do Turismo – funcionando como casa de aluguel.

