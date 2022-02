MG: Morador de rua é morto com garrafadas e pedradas durante briga generalizada

Uma câmera de segurança registrou uma briga generalizada entre pessoas em situação de rua, na quinta-feira (10), no bairro Poço Fundo, em Juiz de Fora (MG). Durante a confusão, um morador de rua, de 37 anos, foi morto com garrafadas e pedradas. As informações são do O Tempo.

Moradores da região acionaram a Polícia Militar. Quando chegaram ao local, os agentes encontraram a vítima morta com perfurações na boca, supercílio e pálpebra. Também havia hematomas pelo restante do rosto.

Ao serem questionados, três outros moradores de rua afirmaram que homens em uma moto e um carro vieram da rua Pinto de Moura, estacionaram, desembarcaram dos veículos e agrediram a vítima, que estava deitada.

No entanto, essa versão foi negada pela esposa do morador de rua. Ela relatou que ele foi atacado por quatro companheiros, mas um havia fugido.

Ao serem interrogados novamente, eles confessaram o crime. De acordo com o trio, o morador de rua provocava os outros companheiros e roubava os seus pertences.

Aquela noite foi a gota d’água e, por isso, resolveram agredi-lo.

Os três moradores de rua foram presos e levados para uma delegacia da região. O quarto permanece foragido.

