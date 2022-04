MG: Morador de rua é espancado e tem corpo queimado; suspeito é preso pela PM

Na madrugada de terça-feira (19), um morador de rua, identificado apenas como Moisés, de 36 anos, foi espancado e teve parte do seu corpo queimado no bairro Alto da Cruz, em Ouro Preto (MG). Com o auxílio de testemunhas, a Polícia Militar prendeu um suspeito, 28, que possui uma extensa ficha criminal. O sem-teto foi socorrido e o seu estado de saúde é grave. As informações são do G1.





A polícia informou que Moisés, conhecido como Somália, é usuário de drogas. Ele foi encontrado por populares com queimaduras no braço direito e pernas e o corpo ensanguentado.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o homem em situação de rua teve politraumatismo (múltiplas lesões), trauma cranioencefálico e queimaduras de segundo e terceiro graus.

Moisés foi encaminhado para a Santa Casa de Ouro Preto, onde passou por cirurgias e segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele aguarda transferência para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, que é referência nesse tipo de caso.

Após ser detido, o suspeito foi levado para a Delegacia de Plantão. Não há informações sobre a motivação do crime até o momento.