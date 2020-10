MG: Menino de 6 anos morre com suspeita de maus-tratos

Um menino de 6 anos morreu em Uberaba, Minas Gerais, neste domingo (19). A Polícia Civil do estado investiga as causas da morte.

De acordo com o Hospital das Clínicas, o garoto deu entrada na unidade com “desconforto respiratório, edema na coxa direita e dor abdominal intensa”. Segundo a Polícia Militar, no sábado (17), a mãe deixou a criança no local e foi embora logo em seguida.

O menino foi internado na unidade, mas não resistiu e faleceu. De acordo com o hospital, a causa da morte foi insuficiência respiratória aguda.

A mãe foi chamada para prestar esclarecimentos na delegacia. Ela negou que tenha agredido o filho. Segundo ela, o menino se machucou em um pula-pula. Após prestar depoimento, foi liberada pela polícia.

A Polícia Militar relatou que há boletins de ocorrência registrados em nome dela, por maus-tratos aos filhos, na cidade de Água Comprida. A Polícia Civil abriu uma investigação sobre o caso.

