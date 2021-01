MG: Menino de 2 anos engasga com peça de brinquedo e fica em estado grave

Um menino de dois anos foi internado no CTI da Santa Casa de Montes Claros (MG) no último domingo (17), após se engasgar com uma peça de um brinquedo. As informações são do G1.

Luiz Otávio Aquino Madureira estava na casa do avó quando engoliu uma ventosa de um brinquedo, como conta sua mãe, Isabela Aquino, à reportagem.

“Ele estava sentado na sala brincando normalmente, como era de costume, quando percebi que tinha uma ventosa, uma pecinha de uma flecha na boca dele. Falei para ele tirar, só que ele sugou e a peça foi parar na garganta. Imediatamente, enfiei o dedo para tentar puxar, só que estava longe, mais fundo. Meu ímpeto foi correr para o hospital”, diz.

A criança teve uma parada cardiorrespiratória e obstrução das vias aéreas, por isso precisou ser reanimado por cerca de meia hora. Após as manobras, a circulação espontânea voltou, de acordo com o G1.

De acordo com o pai de Luiz, Charles Madureira, “ele está no CTI, entubado, mas com quadro estável. Os médicos temem que possam ficar sequelas pelo tempo que ficou desfalecido”, disse.

Em casos de engasgos com objetos sólidos, o Corpo de Bombeiros orienta que os pais ou responsáveis liguem imediatamente para o telefone 193.

