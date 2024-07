MG: médica que raptou bebê tinha kit com roupas e fraldas em carro

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/07/2024 - 15:27 Para compartilhar:

A Polícia Civil de Goiás, em parceria com a Polícia de Minas Gerais, prendeu nesta quarta-feira, 24, a médica Claudia Soares Alves sob suspeita de sequestrar uma bebê recém-nascida no Hospital da Universidade Federal de Uberlândia (MG). No carro dela a corporação encontrou roupinhas para criança, sapatinhos e duas bolsas.

Já na clínica da médica, a polícia encontrou recipientes com fórmula infantil, um carrinho, uma cadeirinha de transporte, banheira para bebês, uma piscina infantil, mais roupas, fraldas e produtos de higiene.

Ao site IstoÉ, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que a suspeita é recém-formada em Medicina em Minas Gerais e fugiu do HC-UFU em um Corolla de cor vermelha. Conforme a corporação, o serviço de inteligência foi acionado, detectando a localização do veículo enquanto se deslocava para Itumbiara. A cidade fica a cerca de 135 quilômetros do local onde a criança foi raptada.

Ainda segundo a PRF, o endereço da suspeita foi identificado e as informações foram compartilhadas com a Polícia Civil de Goiás, que efetuou a prisão e o resgate da bebê.

O HC-UFU pontuou que já iniciou um processo de apuração de responsabilidades e todas as tratativas cabíveis serão tomadas. Ainda, a instituição ressaltou o compromisso com o aprimoramento dos processos de trabalho e com os controles de acesso ao hospital.

Relembre o caso

Durante a noite da terça-feira, 23, uma mulher vestida de médica entrou no HC-UFU como pediatra, apresentando, inclusive, um crachá da universidade, e raptou a bebê que tinha apenas três horas de vida.

A suspeita entrou no quarto em que os pais estavam com a recém-nascida e fez uma falsa consulta, pegando a bebê e alegando que iria levá-la para ser alimentada. Depois disso, câmeras de segurança mostram a mulher levando a criança em uma mochila amarela pelos corredores do hospital e deixando o local.

Em contato com o site IstoÉ, o HC-UFU declarou que “poucos instantes após o fato, a equipe do hospital acionou a Polícia Militar de Uberlândia e cedeu as imagens das câmeras de segurança requisitadas pela corporação”.

Ainda, o HC-UFU informou que colabora com as investigações e também abriu uma apuração interna na unidade de saúde para compreensão de todas as circunstâncias do ocorrido. “A instituição está à inteira disposição das autoridades e da família para a breve solução do caso”, concluiu a unidade de saúde.