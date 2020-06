MG: Mãe mata filha de 4 anos com tiro na cabeça e depois comete suicídio

Uma mulher matou a filha de 4 anos com um tiro na cabeça, e na sequência cometeu suicídio em Sete Lagoas, Minas Gerais, na segunda-feira (22). De acordo com a Polícia Militar, a mãe Fabiana Aparecida Fernandes Teixeira Nascimento, de 46 anos, usou a arma do marido, Darlys Nascimento, para cometer o crime. As informações são do jornal Estado de Minas.

Segundo Darlys, ele saiu de casa às 9h20 para resolver um problema particular. A mulher, a filha e outros dois filhos de 19 e de 14 ficaram em casa. Ao retornar, às 10h30, os filhos mais velhos estavam chorando na porta de casa.

De acordo com os meninos, a mãe pediu que eles fossem ao supermercado fazer compras. Ao retornarem, encontraram a porta do quarto do casal trancada. Sem respostas, eles arrombaram a porta e encontraram a mãe e a irmã mortas no chão. O marido acionou a polícia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e confirmou os óbitos.

Aos policiais, Darlys contou que a mulher estava depressiva e se sentindo culpada por ter tido uma filha com mais de 40 anos. A história foi confirmada pela irmã de Fabiana, Jaqueline Fernandes. A Delegacia de Homicídios de Sete Lagoas investiga o caso.

Veja também