MG: Mãe é indiciada por homicídio culposo após bebê morrer de desnutrição

Uma mulher, de 20 anos, foi indiciada na quarta-feira (18) por homicídio culposo após o filho dela, de cinco meses, morrer por desnutrição, em Pitangui (MG). De acordo com a Polícia Civil, a criança morreu em julho de 2021.

Em maio de 2021, o Conselho Tutelar chegou a afastar a mãe do convívio com o filho. Durante o período em que esteve em um abrigo institucional, a criança foi submetida a tratamento médico. No entanto, menos de dois meses depois, o bebê veio a óbito.





Após a morte da criança, a polícia pediu um exame de necropsia da vítima, documentos da instituição que a abrigou e dos hospitais em que o bebê foi atendido.

Para os investigadores, a morte da criança foi causada por negligência da mãe, que por não alimentar devidamente o filho, causou-lhe grave desnutrição o que culminou em sua morte.