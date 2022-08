MG: Mãe é flagrada espancando filho de 10 anos

Da Redação 23/08/2022 - 16:26 Compartilhe

Uma mulher foi flagrada espancando o filho, de 10 anos, dentro da residência da família, localizada em Pedro Leopoldo, região metropolitana de Belo Horizonte (MG). A Polícia Civil deve convocar a mulher para depor. As informações são do R7.

A delegada Priscila Santos informou ao portal que a mulher compareceu a uma delegacia na segunda-feira (22), mas não prestou depoimento formal. “Ela ainda não foi ouvida como investigada e não estava em flagrante. Foi instaurado inquérito e serão realizadas as oitivas de todos os envolvidos, incluindo a mãe”, disse.

No vídeo, ao qual o R7 teve acesso, é possível ver a mãe agredindo o filho com socos, tapas e chutes. Em um determinado momento, ela bateu a cabeça do menino contra o chão diversas vezes e disse: “Se a polícia vier aqui porque você machucou a menina, você vai para o abrigo. Lá que é o seu lugar. Lugar de quem agride as pessoas é dentro do abrigo. Não pedi para ninguém interferir aqui. Cale a sua boca. Você estragou a minha noite”.

Uma outra mulher que estava sentada no sofá, e filmando a agressão, não interferiu. Depois, um homem tentou separar a confusão, mas a mãe do menino se mostrou resistente.

Agora a polícia deve procurar ouvir essas pessoas que aparecem no vídeo da agressão. A Polícia Civil informou que elas podem responder por omissão de socorro.

A delegada Priscila relatou que recebeu uma notícia-crime sobre o caso e foi à casa da mãe do menino na companhia do Conselho Tutelar. “Duas equipes se deslocaram até a casa da investigada para aplicar a medida de proteção à criança.”

Segundo a corporação, essa não foi a primeira agressão sofrida pelo garoto. Em 2019, ele foi encaminhado para um abrigo da cidade após a sua mãe ser denunciada por maus-tratos. Depois, a Justiça ordenou que o menino voltasse para o convívio familiar.

Agora ele foi novamente levado para uma instituição de proteção à criança e ao adolescente. O Conselho Tutelar informou que a mãe tem problemas psicológicos e realiza acompanhamento com uma equipe médica da Prefeitura de Pedro Leopoldo.