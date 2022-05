MG: Justiça determina prisão preventiva de casal suspeito de golpes de pirâmide financeira

A pedido da Polícia Civil de Minas Gerais, a Justiça determinou a prisão preventiva de Isabela Cristi Gomes, de 28 anos, e do seu marido, David Robson de Barros, 33. Eles estavam detidos temporariamente desde o dia 6 de maio por serem suspeitos de aplicar golpes por meio do esquema de pirâmide financeira. As informações são do G1.





O casal era dono da plataforma I&D Investimentos e prometia lucros de 100%, 200%, 300% e até 400%. Segundo a Polícia Civil, Isabela e David tinham 12 grupos no WhatsApp, com cerca de 250 participantes cada um. Totalizando, assim, mais de 3 mil pessoas interessadas ou investindo com eles.

“O plano que eles ofereciam era escalonado. Ou seja: 100% de lucros para aqueles clientes que optassem pelo lucro em até 40 dias. Ofereciam até 300% para aqueles clientes que optassem em receber esse lucro em até 210 dias. No mercado não existe essa prática. Nos negócios, inclusive em ações, é difícil encontrar 100% (de lucro)”, disse o delegado Flávio Teymeny.

Ambos foram detidos no apartamento em que residiam, na cidade de Lagoa Santa. Eles resistiram a ordem de prisão e, por isso, a porta do imóvel teve de ser arrombada.

Na semana passada, David afirmou em depoimento que eles viviam com uma renda mensal de R$ 150 mil.

“Ele informou que obtinha, como investidor, cerca de R$ 150 mil. Vamos começar a trabalhar em cima da questão dos bens (do casal)”, ressaltou o delegado.

O casal é investigado pelos crimes de associação criminosa, estelionato, crimes contra a economia popular e o sistema financeiro.

Agora, Isabela está detida no Presídio de Vespasiano (MG). Já David, no Presídio de Lagoa Santa.

O advogado Jackson Caetano, que representa o casal, informou que vai entrar com um pedido para revogar a prisão.

“O casal tem uma filha de 3 meses, e a defesa acredita que vai ser concedida para eles a liberdade provisória, pelo menos para um deles, a mãe. Com certeza vai ser aplicada alguma medida cautelar diversa da prisão, provavelmente a prisão domiciliar, para que ela possa cuidar da criança”, afirmou.