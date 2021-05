MG: Jovem é suspeita de abandonar bebê para esconder gravidez

Uma garota, de 18 anos, está sendo investigada por ter abandonado o próprio filho logo após o parto, para esconder dos familiares que estava grávida. O caso aconteceu no município de Jacutinga, em Minas Gerais.

Segundo a denunciante, ela ligou para a Polícia Militar e alertou que um casal, em um carro, havia abandonado um recém-nascido na porta da sua casa. O bebê estava enrolado em um saco plástico.

O bebê foi encontrado ainda com o cordão umbilical, e os policiais o levaram para um hospital, onde ele foi atendido. Os agentes verificaram câmeras de segurança da rua, na tentativa de localizar o carro que teria abandonado a criança, mas não encontraram nenhum registro.

Os oficiais começaram a desconfiar do caso quando a jovem precisou ser levada para atendimento médico depois de ter manchado o banco da viatura com sangue. A gestante foi atendida por conta da hemorragia e, na unidade de saúde, confessou para a mãe que escondeu a gravidez e inventou a história sobre o abandono do bebê. A Polícia Civil está investigando o caso.

Veja também