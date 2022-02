MG: Jovem é preso suspeito de roubar carro de motorista de aplicativo

No sábado (12), um jovem, de 19 anos, foi preso em flagrante por ser suspeito de ter roubado o carro de um motorista de aplicativo, de 47. O caso ocorreu no bairro Ipê Amarelo, em Sabará, Belo Horizonte, Minas Gerais. As informações são do G1.

A Polícia Militar informou que o suspeito solicitou pelo aplicativo uma corrida do bairro Goiânia até o bairro Ipê Amarelo. Quando estava próximo ao local de destino, o rapaz rendeu o motorista com uma faca e o obrigou a descer do veículo.

Após o crime, o homem acionou a polícia. Com o rastreamento do automóvel, os agentes localizaram o carro estacionado na garagem da casa do suspeito, no bairro Goiânia.

O pai do jovem confirmou que ele deixou o veículo na garagem e foi à casa de sua avó.

Quando chegaram à residência, os policiais militares prenderam o jovem em flagrante.

Ele foi encaminhado para a 3ª Delegacia de Polícia Civil de Sabará.

O carro foi levado para o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e, em seguida, devolvido ao motorista.

