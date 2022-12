MG: Jovem é indiciado por matar namorada de 15 anos com tiro durante roleta russa

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/12/2022 - 15:30 Compartilhe

A Polícia Civil indiciou um jovem de 19 anos, nesta segunda-feira (26), por ter baleado e matado a namorada, de 15 anos, em Jaboticatubas (MG), no último dia 24 de novembro. De acordo com as investigações, o homem atirou no peito da adolescente enquanto “brincava” de roleta russa.





Conforme a polícia, o casal estava na casa mãe da vítima em uma festa de aniversário. Eles permaneceram no local até às 17h, horário em que o suspeito assumiu o posto dele em um ponto de venda de drogas, função que exerceria até meia noite.

Já no início do turno, o investigado decidiu “brincar” de roleta russa com a namorada. Para tanto, retirou cinco das seis munições do tambor do revólver, e, com aquela que restou, girava o tambor, apontava a arma para o peito da adolescente, e pressionava o gatilho.

Durante a “brincadeira”, a munição do tambor alinhou-se com a câmara de explosão do revólver e deflagrou a munição, cujo projétil atingiu o tórax da vítima. Segundo o suspeito, ele tentou socorrer a namorada, mas a jovem chegou ao hospital sem vida. Ele foi preso em flagrante no dia 25 de novembro, por policiais militares.





Ao logo do trajeto para o hospital, o suspeito jogou as drogas que trazia consigo para a venda. Mais tarde, ele indicou aos militares onde as havia jogado, sendo o material encontrado e apreendido.

O homem foi indiciado pelos crimes de homicídio qualificado por feminicídio e por motivo torpe, assim como por tráfico de drogas.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias