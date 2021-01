MG: Jovem é estuprada, enforcada e sofre parada cardiorrespiratória após crime

Uma jovem de 20 anos que não teve a identidade revelada foi estuprada e enforcada em Mateus Leme, região metropolitana de Belo Horizonte (MG) na noite do último sábado (16). A vítima foi encontrada pela Polícia Militar com diversos ferimentos, hematomas e sinais de violência causados pelo agressor, que seria um homem de 32 anos.

+ Vacinação no Brasil começará oficialmente na quarta-feira, anuncia governo

+ Projeto plantará uma árvore para cada morte por covid-19 no Brasil

A mulher ainda sofreu uma parada cardiorrespiratória por causa da gravidade dos ferimentos, principalmente na parte do pescoço, onde o estuprador apertou enquanto cometia o crime. “Ele a agarrou e a derrubou e, enquanto cometia o estupro, enforcou a jovem, causando várias lesões no pescoço e no rosto dela”, disse a polícia. Enquanto estava na UPA (Unidade de Pronto-Atendimento), a vítima disse às autoridades que foi atacada por um homem desconhecido, que usava bermuda, camisa e chinelo.

A polícia já encontrou e prendeu o suspeito, graças a um chinelo perdido. Com imagens das câmeras de segurança, as autoridades identificaram o homem e foram até sua casa. Lá, a companheira dele confirmou que o chinelo pertencia ao homem, que confessou o crime.

Veja também