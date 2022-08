MG: Jovem é achada enterrada após quase quatro meses desaparecida

Da Redação 11/08/2022 - 15:53 Compartilhe

O corpo de Julia Graziele Soares Chaves, de 15 anos, foi localizado na terça-feira (9), em Rubelita (MG), após o namorado dela, de 21 anos, indicar o local onde a vítima foi enterrada. Julia, que morava em Salinas (MG), estava desaparecida desde o dia 22 de abril. As informações são do jornal O Tempo.

De acordo com a Polícia Civil, durante as investigações do desaparecimento, os agentes apuraram que o namorado dela alienou alguns bens e viajou para São Paulo. Ele também trocou de número de celular e apagou as redes sociais. A atitude levantou a suspeita dos investigadores, que passaram a monitorá-lo.

Após o avanço do caso, o delegado José Eduardo Gonçalves dos Santos representou na Justiça pela prisão do suspeito, que teve o mandado expedido nesta semana. O jovem, que havia retornado para Minas Gerais, foi encontrado em uma fazenda em Rubelita (MG).

Na delegacia, o suspeito acabou confessando o crime, alegando que desferiu golpes de faca e capacete em Julia após uma briga entre o casal. Depois de matá-la, ele enterrou o corpo e fugiu. Segundo a polícia, o caso segue em investigação. O suspeito, que responderá por homicídio qualificado (feminicídio) e ocultação de cadáver, foi encaminhado para o sistema prisional.