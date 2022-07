MG: Jovem de 18 anos é encontrada morta após levar filha ao hospital em Itabira

O corpo de uma jovem de 18 anos, identificada como Rayssa Aparecida Ferreira de Araújo, foi encontrado em uma estrada em Itabira (MG) nesta quarta-feira (13). As informações são do site G1.

Testemunhas que passaram pelo local chamaram a polícia, que encontrou o corpo. Rayssa saiu na noite de terça-feira (12) para levar a filha de 3 anos ao Hospital Municipal de Itapira. Aos pais, a jovem disse que aguardava o resultado de exames, mas tudo corria bem.

Horas depois, o suspeito do crime, Francisco Gerley Gonçalves Bezerra, de 30 anos, retornou para casa. O ex-companheiro de Rayssa deixou o carro no local e saiu usando a própria motocicleta. Seu irmão acordou e viu o veículo sujo de terra por dentro e por fora.

A família de Rayssa foi, então procurada, e informou que ela estava desaparecida. A criança voltou para a casa da avó materna com uma tia, irmã da vítima. Após buscas na região, a Polícia Militar recebeu a denúncia de um corpo na estrada, identificado como o de Rayssa.

O corpo tinha diversos ferimentos na cabeça, além de manchas de sangue no rosto e nas mãos. Testemunhas afirmam que houve uma discussão entre o casal no pronto-atendimento do hospital. Segundo informações, eles estavam separados há duas semanas.

Francisco possui passagens por tentativa de homicídio contra uma ex-companheira em 2016, quando tentou atacá-la com uma faca. Ele está foragido após não ser encontrado pela polícia em diversos endereços de parentes e amigos.