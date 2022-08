MG: Idoso morre atropelado por trem enquanto procurava lugar para pescar

Da Redação 16/08/2022 - 15:43 Compartilhe

Um idoso de 62 anos morreu após ser atropelado por um trem de carga no distrito de Pedra Corrida, em Periquito (MG), na segunda-feira (15). De acordo com familiares da vítima, o homem estava procurando um local para pescar quando acabou sendo atingido. As informações são do jornal O Tempo.

Conforme a Polícia Militar, o idoso estava com familiares e amigos em uma caminhonete. O veículo foi estacionado próximo da ferrovia e o grupo desceu para encontrar um local adequado para a pesca.

Segundo o boletim de ocorrência, o idoso passou a caminhar sobre os trilhos da linha férrea e não percebeu o trem se aproximando. O maquinista chegou a acionar a buzina assim que viu uma pessoa caminhando.O grupo também tentou acenar para a vítima, mas ela não percebeu e acabou atropelada.

O trem somente conseguiu parar a uma distância de 250 metros do local do acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito da vítima ainda no local do acidente.