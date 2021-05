MG: Idoso de 79 anos usa CPF de irmão de 85 para furar fila da vacina

Um homem de 80 anos usou a certidão de nascimento do irmão de 85 anos, já falecido, para furar a fila e tomar a vacina contra a Covid-19, em Araguari (MG). De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, o idoso e a esposa de um dos netos, de 39 anos, foram denunciados por falsidade ideológica.

Conforme as investigações, o homem e a mulher foram na policlínica da cidade no dia 3 de março e colocaram informações falsas na Planilha de Registro de Doses aplicadas contra a Covid-19, da Secretaria Municipal de Saúde de Araguari.

Em seguida, compareceram ao local destinado à aplicação da 1ª dose da vacina, no sistema de “drive trhu”. No local, o homem apresentou o CPF do irmão falecido. Na época, o idoso estava com 79 anos e a vacinação no município era destinada ao grupo prioritário da faixa-etária de 85 anos.

No entanto, após lançar os dados informados pelos dois na planilha de vacinação, uma funcionária da Secretaria Municipal de Saúde percebeu inconsistência em relação ao CPF, que constava como cancelado por motivo de falecimento. Ao perceber isso, acionou a Polícia Militar.

De acordo com o MPMG, outros casos de irregularidades na vacinação da Covid-19 em Araguari estão sendo investigados pela Polícia Civil, com apoio das promotorias de Justiça Criminal e de Defesa da Saúde.

Veja também