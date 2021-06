MG: Idoso de 77 anos morre após incendiar a própria casa

Um incêndio em um apartamento, em Juatuba (MG), matou um idoso de 77 anos, no domingo (20). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou no interior da residência e atingiu a rede elétrica. A suspeita é que a vítima tenha ateado fogo ao imóvel. As informações são do R7.

Conforme a Polícia Militar, o idoso mandou áudios para o celular da ex-esposa dizendo que iria se matar. Ela havia saído de casa há cerca de 15 dias e ele não aceitava o fim do casamento.

Segundo os bombeiros, o incêndio foi controlado antes de se propagar para outros imóveis. Ainda segundo o R7, as portas do local estavam trancadas. Quando os militares conseguiram entrar, o morador já estava morto e com várias queimaduras.

Veja também