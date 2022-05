MG: Idosa morre e filho fica ferido após acidente com elevador de acessibilidade

Uma idosa, de 94 anos, morreu e o seu filho, 67, ficou ferido depois de um acidente envolvendo um elevador de acessibilidade na clínica particular Soma Saúde, na Avenida Nicodemos Alves dos Santos, na cidade de Uberlândia (MG). As informações são do UOL.





As vítimas foram até a clínica para realizar uma consulta de rotina.

O Corpo de Bombeiros informou que as duas pessoas “vieram a cair de um elevador de acessibilidade de altura aproximada de 3 metros”.

A corporação ainda afirmou que a idosa “estava em parada cardiorrespiratória quando houve a chegada das viaturas. Foram realizados os procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar, porém sem êxito”.

A morte da idosa foi constatada ainda no local.

O filho da vítima foi socorrido e encaminhado para o pronto-socorro do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia com traumatismo craniano.

O UOL entrou em contato com a clínica Soma Saúde para ter mais informações sobre o acidente, mas não obteve retorno até o momento.