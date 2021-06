MG: Idosa fica presa ao tentar pular muro da casa do filho

Uma idosa de 61 anos ficou presa no muro de uma casa em Belo Horizonte (MG) no domingo (13). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher afirmou que queria visitar o filho, mas estava sem as chaves da casa e, por isso, decidiu pular o muro da residência. As informações são do jornal O Tempo.

Idosa tenta pular muro da casa do filho e fica presa, em BHhttps://t.co/k59NXxTFVh pic.twitter.com/cEhUxwP3B9 — O Tempo (@otempo) June 13, 2021

Com o peso do corpo dela, a telha se quebrou e a idosa ficou presa entre a parede e o telhado do local. Os bombeiros foram acionados para socorrer a idosa. Os militares precisaram quebrar um pedaço do muro da casa para retirar a idosa, que teve escoriações leves e não precisou de atendimento médico.

