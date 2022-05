MG: Idosa é presa após chamar motorista de ônibus de ‘macaco’

Uma idosa de 76 anos foi presa por injúria racial após chamar um motorista de ônibus de “macaco”, em Juiz de Fora (MG), na segunda-feira (23). De acordo com a Polícia Militar, a vítima, de 57 anos, trabalha em uma das linhas do transporte coletivo. As informações são do jornal O Tempo.

Conforme o motorista, no momento em que foi descer, a idosa disse: “Macaco. Esta raça de motorista não vale nada”. Outros passageiros também ouviram as palavras ditas pela mulher.





De acordo com a PM, a corporação foi acionada para atender a ocorrência. Aos agentes, a idosa falou que reclamou pelo fato do motorista não ter parado próximo da calçada. Ela negou os ataques racistas, no entanto, não teve testemunhas para confirmar a alegação.

Segundo o jornal O Tempo, a idosa recebeu voz de prisão por injúria racial e foi levada para a Delegacia de Plantão de Juiz de Fora.