MG: Homem suspeito de assassinar a ex-namorada e a filha dela é encontrado morto

Um homem, de 44 anos, suspeito de assassinar a ex-namorada, 36, e a filha dela, 12, foi encontrado morto na segunda-feira (30), horas depois do crime. O caso ocorreu em Divinópolis, no centro-oeste de Minas Gerais. Há a suspeita de que ele tenha cometido suicídio. As informações são do O Tempo.

O corpo do suspeito foi encontrado em uma casa no bairro Santa Rosa, em Belo Horizonte (MG). O proprietário da residência foi detido por favorecimento pessoal ao esconder o homem.





O crime

Uma outra filha da mulher, de 15 anos, informou à Polícia Militar que o homem invadiu a residência da família e a esfaqueou. Depois, ele atacou a irmã de 12 anos e, por último, a sua mãe.

Antes de fugir, ele ateou fogo na casa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado. A menina de 12 anos foi encontrada morta e com o corpo carbonizado. Já a mãe estava ferida por causa das facadas e tinha 50% do corpo queimado. Ela foi socorrida e levada para o Hospital São João de Deus, mas não resistiu.

Segundo a polícia, a mulher tinha outros filhos de 3 e 5 anos que conseguiram fugir e se esconderam na casa de um vizinho. Eles foram socorridos pelo Serviço Móvel de Atendimento (Samu) e, junto com a irmã mais velha, levados para receberem atendimento médico.