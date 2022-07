MG: Homem relata ter caído em golpe ao comprar carro irregular

O comerciante aposentado Adão Geraldo Santos, de 72 anos, relatou que teria sido vítima de um golpe ao comprar na quinta-feira (8) um carro por R$ 36 mil. Segundo ele, o veículo possui muitas irregularidades, o que faz com que o idoso não possa usá-lo. O automóvel foi adquirido por meio de uma agência, localizada em Contagem, Belo Horizonte (MG), mas, agora, o local encontra-se vazio. As informações são do O Tempo.

O homem relatou que, após comprar o carro na agência, descobriu que o veículo estava registrado no nome de outra pessoa. Nesse momento, ele constatou que o automóvel possuía muitas multas e um mandado de busca e apreensão por um financiamento que não foi quitado. Com medo de ser detido em uma blitz, o idoso deixou o veículo na garagem de sua casa.

Na segunda-feira (11), ele retornou para a agência onde comprou o carro. “Quando cheguei à loja e vi que estava tudo vazio, percebi que havia caído em um golpe. Outras pessoas começaram a chegar relatando problemas parecidos, resolvi acionar a polícia, quero meu dinheiro de volta e vou lutar por justiça”, disse Adão.

A reportagem do O Tempo tentou contato com o dono da agência, mas não obteve retorno até o momento.

O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.