MG: Homem que matou vizinho a pauladas é preso em blitz

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) prendeu na quarta-feira (2) um homem, de 31 anos, que tinha um mandado de prisão em aberto após ter sido acusado de matar um vizinho, de 62 anos. De acordo com os agentes, a corporação fazia uma blitz na LMG-807, na altura do km 21, quando abordaram o homem. As informações são do jornal O Tempo.

Depois de conferir o sistema, os agentes descobriram que o homem estava sendo procurado. Conforme as autoridades, o crime contra Adielio Maria Gomes Moura, de 62 anos, ocorreu no dia 12 de dezembro de 2021, em Santana do Pirapama (MG).

O acusado teria tido um desentendimento com o vizinho e o agrediu com chutes, socos e pauladas. Após as agressões, ele fugiu. A vítima sofreu um traumatismo craniano nível 3, com afundamento de crânio. O idoso chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Santana do Pirapama.

Saiba mais