MG: homem morre após aspirador de pó explodir

Um homem morreu após ser o aspirador de pó que utilizava explodir e ferir gravemente seu rosto durante esta segunda-feira, 15, em Pedro Leopoldo (MG) – cidade que fica na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). O empresário Maick Xavier Carvalho, de 31 anos, estaria trabalhando na manutenção do motor de uma esteira elétrica quando ocorreu o incidente.

Nas redes sociais, a companheira da vítima fez uma publicação pedindo por socorro. “Pessoal, preciso de um helicóptero. Houve um acidente aqui em casa”, escreveu a mulher na postagem.

Em contato com o site IstoÉ, o Corpo de Bombeiros informou que agentes foram ao local acompanhados de uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que constatou o óbito. O corpo ficou aos cuidados de uma guarnição da Polícia Militar posteriormente, enquanto aguardava a chegada da perícia.

Segundo a corporação, em conversa com familiares no local, foi determinado que Maick Carvalho estaria utilizando o equipamento para efetuar a manutenção do motor de uma esteira elétrica quando ocorreu o incidente.

Procurada pelo site IstoÉ, a Polícia Civil de Minas Gerais declarou que o corpo foi enviado ao IML (Instituto Médico Legal) onde passou por exames e, posteriormente, liberado aos parentes. As autoridades aguardam a finalização dos laudos periciais para determinar o tipo de equipamento utilizado, a causa e as circunstâncias do acidente.

O velório de Maick Carvalho ocorrerá na manhã desta quarta-feira, 17, em Pedro Leopoldo. O homem era pai de duas crianças e sócio de uma hamburgueria que não abriu durante essa terça-feira em decorrência do acidente.