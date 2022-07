MG: Homem mata outro a facadas por sentir ciúmes da companheira

Um homem, de 76 anos, matou outro, 72, a facadas durante uma discussão. Segundo o boletim de ocorrência, o autor do crime teria acusado o idoso de ter se “engraçado” com a sua companheira. O caso ocorreu na cidade de Manhuaçu (MG). As informações são do O Tempo.

Uma testemunha, que trabalha em um comércio da região, relatou à polícia que os dois homens iniciaram a discussão no meio da rua. Em um determinado momento, a vítima pegou um pedaço de pau e partiu para cima do homem. Então ele pegou uma faca, que parecia ser uma peixeira, e golpeou o outro idoso.

A testemunha socorreu o idoso ferido e o levou para um hospital da região, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Depois, a Polícia Militar localizou o autor do crime na sua residência. Ele tentou agredir os agentes com um taco e, por isso, teve de ser contido. Como estava com um ferimento acima de um dos olhos, precisou ser levado para um hospital. Na sequência, o homem foi detido e levado para a delegacia da região.