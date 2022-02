MG: Homem mata irmão com facada e pedrada para ‘acabar com problema na família’

Um homem foi preso no município de Belo Oriente, no Vale do Aço, em Minas Gerais, após ter matado o próprio irmão “para acabar com o problema da família”. As informações são do jornal O Tempo.

O crime aconteceu na noite da última quinta-feira (3), quando um homem de 37 anos esfaqueou seu irmão, o arrastou pela rua, bateu com sua cabeça contra a parede e depois o apedrejou.

Segundo testemunhas, o suspeito chegou em um carro com outra pessoa, desceu do veículo já com a faca na mão e desferiu golpes no irmão.

Ainda segundo O Tempo, o homem foi preso pela polícia e disse que havia recebido mensagens no WhatsApp informando que o irmão havia roubado pertences da mãe, e que a havia empurrado durante uma briga.

Ele também disse que ficou nervoso e que decidiu cometer o crime para “acabar de vez com os problemas na família. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Ipatinga, no leste do estado.

