MG: Homem mata ex-esposa, ex-sogra, ex-cunhada e deixa outras duas pessoas feridas

Na terça-feira (12), um homem matou a tiros a ex-esposa, a ex-sogra e a ex-cunhada no bairro Progresso, em Brumadinho, Belo Horizonte (MG). Além disso, ele feriu o ex-sogro e uma outra irmã da ex-companheira. As informações são do O Tempo.

O major Anderson Guilherme informou ao portal que o teve início uma briga entre o homem e a ex-cunhada. “Nesta discussão, os dois entraram em vias de fato e o homem pegou uma arma. Ele atirou na ex-esposa, em duas ex-cunhadas e nos ex-sogros.”

Ainda de acordo com o agente, o homem e a ex-esposa tinham dois filhos juntos, que não foram feridos.

A ex-esposa, ex-sogra e ex-cunhada morreram no local. As outras duas pessoas feridas foram socorridas e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Após o crime, o homem fugiu e continua sendo procurado pela Polícia Militar.

“A cidade inteira está comovida com o fato. Estamos na busca para capturar, mas, até o momento, não conseguimos”, finalizou o major.