MG: Homem mata enteado, relata crime à Polícia Militar e foge

Um homem, de 37 anos, ligou para a Polícia Militar no domingo (22) e contou que matou o enteado dentro da residência no bairro Campo Alto, em Contagem, Belo Horizonte (MG). Depois, ele fugiu do local. As informações são do O Tempo.

Quando os militares chegaram na casa, encontraram a vítima caída no chão e um vizinho tentando estancar o ferimento próximo ao peito. Na sequência, o Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou e constatou a morte do rapaz.





Outros vizinhos informaram aos policiais que o autor do crime havia fugido.

Na ligação à PM, ele informou que se desentendeu com o enteado e desferiu um golpe de faca. Ele ainda afirmou que iria se entregar à polícia na companhia de um advogado.

A mãe do rapaz morto informou que ele fazia tratamento para acompanhar os seus problemas psiquiátricos. Ela também relatou que estava na residência no momento do crime e não ouviu o desentendimento entre o companheiro e o filho.

O irmão do suspeito, que também mora na residência, informou que não ouviu a discussão. Depois do crime, ele procurou o homem pela rua, mas não o encontrou.

Tanto a mãe do rapaz quanto o irmão do suspeito informaram à PM que os conflitos entre o padrasto e o enteado eram frequentes.

A polícia afirmou que o rapaz e o suspeito não possuem passagens criminais.